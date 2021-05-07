شاهد.. توجيهات السيسي بشأن تعويضات المواطنين بسبب المشروعات

ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التفقدية لأعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة عدد من المسئولين في مواقع العمل بشأن سير الخطوات التنفيذية الراهنة، مشددا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات بالمواصفات الفنية والهندسية العالية.



وأوضح أحد المسئولين، أن تعويضات المواطنين المتضررين من أعمال تطوير الطرق التي يتم صرفها تكون بناءا مقيم عقاري يحدد أسعار المنطقة.



ومن ناحيته قال "السيسي"، "الوقت والإجراءات تكون أسرع من كده عشان نعوض الناس، ويا أنتم هتعوضوهم بسكن أو بمقابل، وإحنا فالآخر بنوسع على الناس، الناس ملهاش ذنب، محدش يخسر معانا.