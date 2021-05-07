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شركة نمساوية تبتكر حذاءً جديداً يساعد المكفوفين على السير

الجمعة 07/مايو/2021 - 09:18 م
حذاء للمكفوفين
حذاء للمكفوفين
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أنتجت شركة "تيك إنوفيشن" النمساوية، حذاءً يمثل طفرة كبيرة، حيث يتمتع بقدرة عالية على تحذير المكفوفين وضعاف البصر من العوائق التي تقابلهم خلال رحلاتهم اليومية.

وأوضحت الشركة النمساوية، أنها أضافت للحذاء مستشعرات فوق الصوتية، ترسل تحذيرات لمن حرموا نعمة البصر، حال وجود عائق أمامهم خلال السير، ما يقلل من الإصابات التي يتعرضون لها خلال سيرهم.

وأشارت الشركة المنتجة، إلى أنه طرحت الحذاء المعروف باسم "إنوميك innomake" في الأسواق باعتباره جهازًا طبيًا معتمدًا.

وقالت الشركة إن الحذاء الجديد يهدف إلى جعل التنقل الشخصي للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر أكثر أمانًا، وهو متوفر بإصدارين مميزين.

وأوضح الفريق الذي طور الحذاء أن هناك نوعين من المعلومات المتقدمة مهمتان للغاية لقابلية الاستخدام أولها طبيعة العقبة التي يواجهها ومسارها الاتجاهي، خاصةً إذا كانت متجهة لأسفل، مثل الثقوب أو درج. 

ومن جانبه، أكد أحد أعضاء الفريق، أن الأمر لا يتعلق بالتحذير من مواجهة عقبة فحسب، بل يتعلق أيضًا بالمعلومات حول نوع العائق الذي يواجهه الشخص المكفوف لأنه يحدث فرقًا كبيرًا سواء كان جدارًا أو سيارة أو سلمًا.

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