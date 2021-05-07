عضو باللحنة العليا للفيروسات عن "كورونا": نحن في مرحلة صعبة

أكدت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات في وزارة التعليم العالي، أننا في مرحلة صعبة من فيروس كورونا، ويجب على الجميع أن يأخذ احتياطاته.



وتابعت "أنور"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"،: "المفتاح في يد المواطن، ويجب أن يكون متعاون ويلتزم بالإجراءات الاحترازية".



وناشدت وسائل الإعلام بالتركيز على المعلومة المبسطة للمواطنين لتوعيتهم بشأن فيروس كورونا، مشددة على ضرورة عدم لمس الأسطح، وارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي.

