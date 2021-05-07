وزيرة الخزانة الأمريكية: بيانات الوظائف الجديدة تظهر أن الاقتصاد لم يتعافي من أزمة كورونا بعد

شادت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بالتقدم الذي حققه الاقتصاد الأميركي للخروج من الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا لكنها قالت إن هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات من أجل "إعادة البناء على نحو أفضل".



وأضافت يلين للصحفيين في البيت الأبيض "حققنا تقدما لافتا".



ولكنها أشارت إلى أن بيانات الوظائف لشهر أبريل تُظهر "أننا لم ننته من الأمر بعد".



وتابعت "في الوقت الذي يواصل فيه اقتصادنا التعافي فمن المهم النظر في سبل يمكننا بها إعادة البناء على نحو أفضل".