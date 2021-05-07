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عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

الجمعة 07/مايو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي صدمة قوية وذلك بتأكد غياب واحد من نجوم القلعة الحمراء عن قمة الدوري المصري ضد الزمالك المقرر لها يوم العاشر من شهر مايو الجاري.

وأفاد الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء صعوبة لحاق الدولي التونسي علي معلول بمواجهة الزمالك كما أنه تأكد غيابه عن ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ضد صن داونز الجنوب أفريقي.

وكان علي معلول قد تعرض لإصابة قوية في مواجهة بايرن ميونخ الألماني في المواجهة التي جمعت الفريقين في شهر فبراير الماضي لحساب مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية قبل أن تتفاقم الإصابة وتتجدد بسبب إستعجال عودة اللاعب للمشاركة مع فريقه بنهاية شهر مارس الماضي.

وعلم الفجر الرياضي أن الدكتور أحمد أبوعبلة قد قدم تقرير طبي مفصل عن حالة الدولي التونسي علي معلول والذي أفاد غيابه عن مواجهة القمة وجاري تجهيزه للحاق بمباراة العودة ضد صن داونز.

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