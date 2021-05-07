مي عمر: كنت نفسي أبقى زي أحمد زويل لما كنت صغيرة



قالت الفنانة مي عمر، إن التردد أكبر مشكلة تواجهها وتسبب لها مشكلات كثيرة في حياتها، موضحة: «التردد ممكن يعطل نجاح أي شخص، بيخليني مش عارف أتخذ قرارات صح ولا غلط، وممكن أضيع فرص حلوة بسبب التردد».





وحول ما إذا كانت تشعر بالغيرة أضافت «عمر»، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة» الذي يعرض عبر شاشة «المحور»: "الغيرة شعور إنساني، بغير ممكن من حد عمل حاجة انا معملتهاش ونجاح أنا منجحتهوش، غنجاز معين أنا لسه متأخرة عليه".





وتابعت: «كنت بغير ونفسي أبقى زي أحمد زويل وأنا صغيرة في المدرسة، مكنش نفسي أبقى عالمة، كان نفسي أحصل على جائزة عالمية زيه، وكان نفسي أحقق حاجات محدش حققها، كنا بندرسه وعرفنا إنه كان بينام قليل جدا، وبينام في اليوم 4 ساعات، وقلت همرن نفسي إني هنام 4 ساعات، وكنت بذاكر جامد جدا ودحيحة وكنت جايبة 96.5% في الثانوية العامة، وكنت كل يوم بقلل ساعات نومي عشان أوصل لـ4 ساعات، ومعرفتش أوصل لهم».





ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

