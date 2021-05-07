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مي عمر عن اتهامها بالواسطة: "الكلام ده هياخد وقته وبعد كده الناس هتبقى على التاريخ"

الجمعة 07/مايو/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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علقت الفنانة مي عمر، على اتهامها بأنها نجحت في عالم الفن في الواسطة، لأن زوجها هو المخرج محمد سامي، قائلة، إنها بعدما شاركت في مسلسلها الأول «الأسطورة» مع زوجها، قدمت مسلسل عفاريت عدلي علام، وأوضحت: «وده مكنش بواسطة، وكنت عاملة مشاهد حب معاه أبيض وأسود جرافكيس، وفي نفس السنة قدمت ريح المدام».

وأضافت «عمر»، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة» الذي يعرض عبر شاشة «المحور»: "الرد لازم يبقى بالأعمال، والاتهامات بالواسطة بتاخد وقتها، ولما الناس تشوف تاريخ بعد 10 سنين هيبصوا على الأدوار، وفي الآخر مش بيهمني اشتغلت بواسطة ولا لأ، أو مع جوزي او مش معاه، بس المهم جودة الدور".

وتابعت، أنها قدمت مسلسل آخر ديك في مصر مع النجم محمد رمضان: «بعمل حاجات كتير جدا بره، ولما أرجع أشتغل مع محمد يقولوا واسطة، وفي الآخر الناس اللي في الشارع مش بيقولوا الكلام ده ولا بيشوفوا ده».

ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

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