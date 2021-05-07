نجم بايرن ميونخ على أبواب الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية أمريكية ، اليوم الجمعة، بارتباط اسم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، بالانتقال إلى تشيلسي ومانشستر سيتي.









وذكرت شبكة "ESPN" الأمريكية، فرغم تلميحات ليفاندوفسكي السابقة بأنه سينهي مسيرته مع بايرن ميونخ، لكن ظهرت مؤخرًا تقارير تفيد برغبته في خوض تجربة جديدة، كما أن ليفاندوفسكي متردد بشأن الاستمرار في ألمانيا حتى نهاية مسيرته، خاصة في ظل اهتمام تشيلسي ومانشستر سيتي بالتعاقد معه.

وتابع التقرير الأمريكي: "ليفاندوفسكي سيكون متاحًا بمبلغ يصل إلى 52 مليون إسترليني فقط، إذا قرر الرحيل عن النادي البافاري".







