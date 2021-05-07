Advertisements

السودان تتجه لخفض الديون بعد إجتياز المراجعة الثانية لبرنامج الأصلاح الاقتصادي

الجمعة 07/مايو/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قال وزير المالية السوداني الجمعة 7 مايو إن السودان اجتاز مراجعته الثانية بموجب برنامج تحت إشراف خبراء صندوق النقد الدولي، في خطوة صوب تخفيف الدين.

وقال الوزير جبريل إبراهيم على تويتر إن اجتياز المراجعة الثانية يمهد لقبول السودان ضمن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وهي خطوة "من المأمول أن تسفر عن خفض كبير لدين السودان فضلا عن خطوط ائتمان جديدة".

ومن المتوقع أن يصل السودان في يونيو إلى "نقطة القرار" فيما يتعلق بأهليته لمبادرة خفض الدين وذلك مع انتهاء برنامج إصلاح اقتصادي يستغرق عاما بإشراف صندوق النقد وبعد مؤتمر تستضيفه باريس هذا الشهر للنهوض بالاستثمار وتخفيف الديون.

ويسعى البلد إلى تخفيف أعباء ديون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار، أغلبها ثنائية.

وتمكن السودان حديثا من الحصول على قروض تجسيرية من دول مانحة لتسوية متأخرات ديون مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.

وقال دبلوماسي فرنسي الشهر الماضي إن بلاده قد تقدم التمويل لسداد متأخرات أخرى مع صندوق النقد والمضي في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خفض ديون السودان السودان والديون السودان

أخبار تهمك

سيميوني يوجه رسالة نارية إلى برشلونة قبل موقعة الغد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ يوم

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ أقل من ساعتين

نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الفراعنة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يومين

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

منذ حوالي 8 ساعات

عضو باللحنة العليا للفيروسات عن "كورونا": نحن في مرحلة صعبة

منذ 39 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك من جديد لحسم صفقة الساحر

منذ ساعة و 26 دقيقة

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ أقل من ساعة

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ أقل من نصف ساعة

الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تندد بالقروض الصينية للدول الأفريقية

صندوق النقد الدولي يتعهد بدعم تخفيف عبء الديون عن الصومال

صندوق النقد الدولي يوافق على خطة إسقاط ديون الصومال

النقد والبنك الدوليان يسمحان بتخفيض ديون الصومال إلى 557 مليون دولار

السودان يطلق صندوق لتمويل التجارة لمواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي

"النقد الدولي" يدعو الصين للمشاركة في تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

09:30 م

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

09:10 م

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

08:18 م

الأهلي يتحرك من جديد لحسم صفقة الساحر

08:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي