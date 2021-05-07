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الحلقة الـ25 من "نسل الأغراب".. إفاقة فاطمة وحمزة يرفض الاعتراف على غفران

الجمعة 07/مايو/2021 - 10:19 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الخامسة والعشرون "نسل الأغراب"، للفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حول حديث "مسعد" أحمد فهيم مع "عساف" عن سبب حبه لـ"فاطمة" بالرغم من حديثها معه بصورة غير لائقة، فيخبره أنها من أطيب الناس وأنها كلامها السئ ناتج عن طيبة قلبها، وأنه عندما خرج من الحبس كان يحمل بداخله حنية لـ"جليلة"، وابنه"حمزة"، لكنه استخسر حنيته لإبنه بسبب تصرفاته، وأنه أعطى نصيبه من الحنية لـ"فاطمة"، وفي أثناء حديثهم، تفيق "فاطمة".

زيارة"حسيب" لشقيقه"علي" في قسم الشرطة، ويخبره أنه يشعر باستغراب بسبب ما سمعه عن تجارة "غفران" في الأفيون، فيخبرهم أن سبب شعورهم بالاستغراب بسبب أنه أول مرة يأخد فيها عقابًا، ويُعاتبه على عدم استجابته لكلامه عندما طلب منه ألا يزوج "جليلة" لـ"غفران"، فيخبره أن "حمزة" و"سليم" يحتاجون لتربية لكي لا يظهر لهم "غفران" و"عساف" شداد.

زيارة "حمزة" لـ" علي" في القسم، فيسأله عما إذا كان"غفران" المتسبب في إصابة "فاطمة" بالرصاص، فينكر ذلك.

مسلسل "نسل الأغراب"، وهو بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

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