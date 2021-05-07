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مي عمر لـ"العرافة": عمري ما قلت لمحمد سامي الدور ده عاجبني عاوزة أعمله

الجمعة 07/مايو/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قالت الفنانة مي عمر، إنها قد تطمع في نجاح أو تحقيق ذات أو صحة أو أسرة سعيدة، لكنها لا تود الطمع في ماديات، موضحةً: «بالنسبة للساعات والمجوهرات مش بتفرق لي، عندي ساعة جديدة مقفول عليها بقالها 5 شهور، محمد بيتخانق معايا لأنه جايبهالي هدية ومش بلبسها».

أضافت مي عمر خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة» الذي يعرض عبر شاشة المحور، أنا بتعلق بحاجتي ولما بجيب عربية جديدة، ولما بغير حاجتي بزعل عليها».

وتابعت: «كل ما الإنسان اتوفرت له حاجات زيادة في حياته، كل ما إحساسه بالسعادة كان أصعب، فلما نكون صغيرين وبنقبض مرتب معين أبسط حاجة بنعملها بتسعدنا فنكبر، فالاحتياجات تزيد، وبالتالي كل ما يكون معانا حاجات كتير بيبقى الوصول للسعادة صعب، بتبقى كل الحاجات متاحة ايه اللي يبسط.

و أوضحت مي عمر، أنها ترى أن السعادة هي الرضا والعائلة والنجاح، مشددة على أنها لن تقدم على المشاركة في أي دور جرى ترشيح ممثلة أخرى لتجسيده إذا كان من تأليف زوجها من خلال استغلال علاقة الزواج التي تربطهما: «عمري ما قلت لمحمد الدور ده عاجبني عاوزة أعمله».

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