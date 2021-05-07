Advertisements

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

الجمعة 07/مايو/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
محمد سامي
Advertisements

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غريمه التقليدي الزمالك، على ملعب القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم الإثنين المقبل 10 مايو الحالي، في إطار مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 17 مباراة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كلاسيكو الزمالك الدوري المصري الاهلي

أخبار تهمك

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتحرك من جديد لحسم صفقة الساحر

منذ أقل من ساعتين

سيميوني يوجه رسالة نارية إلى برشلونة قبل موقعة الغد

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

منذ حوالي 8 ساعات

عضو باللحنة العليا للفيروسات عن "كورونا": نحن في مرحلة صعبة

منذ ساعة و 6 دقيقة

نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الفراعنة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يومين

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ ساعتين و 7 دقيقة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

تعرف على موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تعرف على مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

09:10 م

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

08:18 م

الأهلي يتحرك من جديد لحسم صفقة الساحر

08:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي