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موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية
الجمعة 07/مايو/2021 - 09:57 م
محمد سامي
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غريمه التقليدي الزمالك، على ملعب القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.
ويلتقي الأهلي والزمالك يوم الإثنين المقبل 10 مايو الحالي، في إطار مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.
وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 17 مباراة.
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