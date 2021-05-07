اسم الشهرة 24 - «بيكهام» مدافع الأهلي الواعد «صناعة مصرية».. لا يمت بصلة للأسطورة الإنجليزية

اشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال بـ"أسماء شهرة" بعيدة تمامًا عن أسمائهم الحقيقية ولا صلة لها بهم من قريب أو بعيد، منهم بعض اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء نجوم الكرة العالمية، وآخرين كان هناك حكايات مثيرة وراء أسمائهم الغريبة الذي ارتبطت بهم وكانت سببًا في شهرتهم الواسعة بملاعب الساحرة المستديرة.

ويقدم "الفجر الرياضي" خلال شهر رمضان المبارك سلسلة حلقات يومية بعنوان "اسم الشهرة" يستعرض خلالها حكايات أبرز أسماء الشهرة لنجوم الكرة المصرية عبر التاريخ:-

بطل الحلقة الرابعة والعشرين من سلسلة "اسم الشهرة"، مدافع الأهلي الحالي أحمد رمضان ، الشهير بلقب "بيكهام" في ملاعب الكرة المصرية، والمولود في 23 مايو لعام 1997، ويبلغ عمره 24 عامًا، ويعد واحد من أبناء قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، ومن اللاعبين الواعدين في الدوري المصري خلال الفترة الحالية يقدم مستويات رائعة رفقة الفريق الأحمر في الموسم الحالي.





أحمد رمضان كشف في وقت سابق عن سبب تسميته بلقب "بيكهام" حيث قال في تصريحات تليفزيونية أن أول من أطلق عليه هذا اللقب هو كابتن حبيب فهيم مدربه في مدرسة الكرة بالمنصورة حيث كان متخصص في تسديد الركلات الثابتة والفاولات ببراعة، لذلك شبهه بالنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام نجم منتخب انجلترا ومانشستر يونايتد السابق والذي كان يتميز بتسديد الركلات الثابتة بشكل مذهل ويسجل منها الأهداف الرائعة.





ولكن المتابع الجيد لكرة القدم يرى أن هناك فارق كبير في الإمكانيات الفنية والقدرات المهارية بين أحمد رمضان واسطورة انجلترا ديفيد بيكهام حيث يتفوق الأخير كثيرًا على نجم الأهلي في تسديد الركلات الثابتة حيث كان النجم الإنجليزي يمتاز بالتسديدات المتقنة، وكان لديه القدرة على تسجيل الأهداف من أي مكان في الملعب ببراعة مذهلة، وهو ما لم تراه الجماهير من "بيكهام المصري" حتى الآن بعدما لعب للعديد من الأندية خلال مشواره الكروي منها الأهلي وحرس الحدود ووادي دجلة لذلك ترى الجماهير أن لا صلة بينهما لا شكلًا ولا فنا.





أحمد بيكهام بدأ مشواره مع كرة القدم في مدرسة الكرة بالمنصورة وأثبت موهبة رائعة، ونجح بعدها في الانتقال إلى فريق الناشئين بالنادي الأهلي لكنه لم يحظى بفرصة المشاركة مع الفريق الأول بالقلعة الحمراء ليتم اعارته لنادي حرس الحدود عام 2015 ولعب معه عام واحد شارك في 22 مباراة وسجل هدف، ثم انتقل لنادي وادي دجلة على سبيل الإعارة وبعد تألقه معه بشكل لافت للأنظار قررت إدارة النادي الدجلاوي شرائه بشكل نهائي ولعب معه 58 مباراة وسجل هدفين وصنع هدف، قبل عودته للأهلي مجددا العام الماضي.





ولعب "بيكهام" 20 مباراة مع الفريق الأول بالنادي الأهلي ولم يسجل أي أهداف، وحصل على 7 بطاقات صفراء، وتوج مع الفريق بلقب بطولة الدوري الممتاز مرتين، وكأس مصر، ولقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، والميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية.



