وجه الشريك في رئاسة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، جويل غليزر، خطاباً إلى الجماهير يعترف من خلاله بـ"الحاجة للتغيير" والتواصل بشكل أفضل.



وكان غليزر شارك في ملكية مانشستر يونايتد بشكل مثير للجدل في عام 2005، ووصلت مشاعر غضب الجماهير إزاء عائلة جليزر إلى مستويات جديدة عقب إعلان النادي مشاركته في خطط إطلاق بطولة جديدة منفصلة تحت مسمى "دوري السوبر الأوروبي"، قبل أن تنهار تلك الخطط خلال وقت قصير.



وكانت مباراة مانشستر يونايتد أمام ليفربول يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز جرى تأجيلها بسبب احتجاجات الجماهير ضد غليزر، وذلك بعد يومين من تعبير المشجعين عن مشاعر اشمئزاز وإحراج وغضب خلال منتدى طارئ للجماهير.



وأكد المشجعون على ضرورة التغيير وأن "على النادي التحرك الآن"، وأعلنوا عن خطة من خمس نقاط مطالبين برد مكتوب بشأنها خلال سبعة أيام.



وقدم غليزر، الذي كان قد تم الإعلان عن توليه منصب نائب رئيس دوري السوبر الأوروبي، الرد قائلاً إنه "قرأ محتوى الخطة بعناية"، وأضاف في كلمة للجماهير نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الجمعة: "حبكم وشغفكم بالنادي ظهرا بشكل واضح للغاية".



وأضاف: "تأثرت أنا شخصياً بأجزاء من خطابكم، حيث أوضحتم سبب شعوركم بالغضب إزاء دعمنا في البداية لدوري السوبر الأوروبي".



وتابع: "أود تكرار اعتذاري الصادق عن الأخطاء التي ارتكبت".



وذكر غليزر: "على وجه الخصوص، أود الاعتراف بالحاجة إلى التغيير، مع التشاور بشكل أكثر عمقا معكم".



وأضاف: "نحن ندرك أيضاً أهمية إدراج مصالح كرة القدم والجماهير ضمن عمليات اتخاذ القرارات الرئيسية على كل المستويات في النادي، ونحن مستعدون لإجراء مناقشات بناءة بشأن كيفية تعزيز هذا المبدأ".



وتجدر الإشارة إلى أن هناك خطة لاحتجاج آخر ضد عائلة غليزر قبل الموعد الجديد للمباراة أمام ليفربول يوم الخميس المقبل.



وقال غليزر: "أود أن أطمئنكم أنني وعائلتي نهتم بشكل كبير بمانشستر يونايتد ولدينا شعور عميق بمسؤولية حماية وتعزيز قوة النادي على المدى البعيد مع احترام قيمه وتقاليده".



وتابع: "أولويتنا تتمثل، وستظل، في التنافس على الألقاب الأكثر أهمية وتقديم كرة قدم ممتعة من خلال فريق يضم أفضل العناصر وعدد من أفضل المواهب العالمية الصاعدة محلياً".



وأضاف: "تحت قيادة أولي (جونار سولشاير مدرب الفريق)، نشعر بأننا نسير في الاتجاه الصحيح".