Advertisements

مقتل شخصين وإصابة آخر في مشاجرة دامية بالبدرشين

الجمعة 07/مايو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
قُتل شخصان وأصيب ثالث في مشاجرة وقعت بين طرفين بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا مفاده بورود بلاغًا للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بإحدى قرى المركز ووجود قتلى ومصاب.

التحريات الأولية كشفت عن تطور خلاف بين طرفين بقرية الشنباب، ونشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، انتهت بمقتل شخصين وإصابة ثالث.

وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، وإيداع المصاب غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ بقيادة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة والمقدم حسام بكير وكيل الفرقة، والنقيب محمد جمال برغش معاون مباحث القسم، للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

أخبار تهمك

نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

سيميوني يوجه رسالة نارية إلى برشلونة قبل موقعة الغد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك من جديد لحسم صفقة الساحر

منذ ساعتين و 49 دقيقة

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 3 ساعات

المتحدة تعتذر لأهالي الشهداء بشأن الحلقة الـ25 من "الاختيار2" لهذا السبب

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

منذ حوالي 9 ساعات

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ يوم

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 13 ساعة

أديب مطالبا بمنع دخول الهنود مصر: "اللي يتكسف من بنت عمه يجيله منها كورونا"

منذ أقل من ساعة

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الفراعنة

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

09:30 م

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

09:10 م

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

08:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي