مقتل شخصين وإصابة آخر في مشاجرة دامية بالبدرشين

قُتل شخصان وأصيب ثالث في مشاجرة وقعت بين طرفين بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، اليوم الجمعة.



تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا مفاده بورود بلاغًا للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بإحدى قرى المركز ووجود قتلى ومصاب.



التحريات الأولية كشفت عن تطور خلاف بين طرفين بقرية الشنباب، ونشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، انتهت بمقتل شخصين وإصابة ثالث.



وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، وإيداع المصاب غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.



وانتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ بقيادة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة والمقدم حسام بكير وكيل الفرقة، والنقيب محمد جمال برغش معاون مباحث القسم، للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.



وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.