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المتحدة تعتذر لأهالي الشهداء بشأن الحلقة الـ25 من "الاختيار2" لهذا السبب

الجمعة 07/مايو/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تعتذر المتحدة للخدمات الإعلامية، لأهالي الشهداء بشأن صعوبة حلقة اليوم من "الاختيار2"، وذلك لتوثيقها سقوط عدد من شهود حاربو من أجل الحفاظ على أمن الدولة.

وطالبت المتحدة بمواصلة مشاهدة العمل ليعلمو بالدور الذي قام به هؤلاء الشهداء وتضحيتهم بأرواحهم من أجل بلادهم.

وقال حسام صالح المتحدث باسم الشركة إن عمل وتنفيذ هذه المشاهد كان يمثل ضغطا نفسيا كبيرا على فريق العمل الذي استمد حماسه من قوة وصلابة أهالي الشهداء، مؤكدًا أن الهدف هو توثيق بطولات الشهداء حتى تعرف جميع الأجيال ماذا قدموا لهذا الوطن من تضحيات.

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