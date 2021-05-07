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مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 25 | تابع احداث وتفاصيل الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل ملوك الجدعنة.. رد فعل "فاتن حرفوش" بعد رؤيتها لـ "سرية" مع أخرى

الجمعة 07/مايو/2021 - 10:00 م
مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 25
مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 25
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مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 25 | تابع احداث وتفاصيل الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل ملوك الجدعنة.. رد فعل "فاتن حرفوش" بعد رؤيتها لـ "سرية" مع أخرى

بعد فترة طويلة من البحث عنها، كشفت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل ملوك الجدعنة عن أول مقابلة بين فاتن حرفوش (ياسمين رئيس) وسريّة (عمرو سعد) وذلك في المول الذي تعمل فيه فاتن كعاملة نظافة، حيث رأت سريّة دون أن يراها بعدما أصبح ثريا جدًا، وهو يمشي مع إحدى الفتيات الجميلة، فلم يكن لها من ردة فعل سوى أنها اختبأت منه تهربّت حتى لا يراها في هذه الحالة.

ولم تعلم فاتن حرفوش حتى هذه اللحظة أن سريّة أمر كل رجالته بالبحث عنها، وقد علم مؤخرًا أنها كانت في قسم الشرطة، وبدأ هو بالنزول إلى الشارع وسؤال الناس إذا كانوا رأوا صورتها أم لا، فهل تتحسن الأمور بين فاتن وسريّة وتعود قصة الحب التي بينهما، أم أنها قد انتهت.

ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 25 | تابع احداث وتفاصيل الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل ملوك الجدعنة.. رد فعل "فاتن حرفوش" بعد رؤيتها لـ "سرية" مع أخرى

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