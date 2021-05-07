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وكيل زراعة الفيوم يشدد على اللجان الإرشادية لمحصول القطن بالمرور اليومي بنطاق المحافظة

الجمعة 07/مايو/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
ريهام على
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قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إنه تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قامت اللجان الارشادية لمحصول القطن بالمرور بنواحي مراكز المحافظة مهندسي المكافحة والارشاد بالمديرية.

جاء ذلك بحضور المهندس فؤاد محمد مدير إدارة المكافحة والمهندس حسين إبراهيم والمهندس ربيع محفوظ والمهندس فكري سلطان والمهندس محسن إبراهيم والمهندس هاني عبدالله مسئولي لجان القطن على مستوى مراكز المحافظة للمرور على زراعات محصول القطن لمتابعة الحالة العامة للنباتات ونشر التوصيات الفنية للمحصول وكيفية الوقاية من آفات القطن الأولى باستخدام الصابون البوتاسي السائل المتوفر حاليا بالجمعيات الزراعية من خلال الوزارة ومديرية الزراعة.
وكيل زراعة الفيوم يشدد على اللجان الإرشادية لمحصول القطن بالمرور اليومي بنطاق المحافظة
وكيل زراعة الفيوم يشدد على اللجان الإرشادية لمحصول القطن بالمرور اليومي بنطاق المحافظة
وكيل زراعة الفيوم يشدد على اللجان الإرشادية لمحصول القطن بالمرور اليومي بنطاق المحافظة
وكيل زراعة الفيوم يشدد على اللجان الإرشادية لمحصول القطن بالمرور اليومي بنطاق المحافظة
وكيل زراعة الفيوم يشدد على اللجان الإرشادية لمحصول القطن بالمرور اليومي بنطاق المحافظة
وكيل زراعة الفيوم يشدد على اللجان الإرشادية لمحصول القطن بالمرور اليومي بنطاق المحافظة

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