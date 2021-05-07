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منعا لتعرضك للمساءلة.. تعرف على عقوبات وغرامة تركيب خط أرضي دون ترخيص

الجمعة 07/مايو/2021 - 10:08 م
التليفون الارضي
التليفون الارضي
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منعا لتعرضك للمساءلة.. تعرف على عقوبات وغرامة تركيب خط أرضي دون ترخيص

يسعى العديد من الأشخاص إلى تركيب خط أرضي من أجل استخدام النت ولكن قد يواجهون بعض المشاكل والمعوقات عند فعل ذلك لعدة أسباب خاصة بالشركة أو المكان الذي يسكن به الشخص، لذا يلجأ البعض منهم إلى طرق غير قانونية لحل هذه المشكلة عن طريق دفع الأموال إلى أحد الموظفين لتركيب خط لهم بالتحايل وبطرق غير شرعية.

وينص القانون على عدم جواز أن يتنازل المرخص له إلى الغير عن الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات الاتصالات، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز وفقًا للشروط التى يحددها مجلس الإدارة.

وسنستعرض لكم متابعينا الكرام في السطور الآتية، عقوبة وغرامات تقديم خدمات إنترنت وهواتف أرضية دون ترخيص، وهي كالتالي-

عقوبة تقديم خدمات الاتصالات دون ترخيص
ونصت المادة 72 من قانون العقوبات علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أو سهل أمر دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويعاقب الشخص أو الموظف على العديد من الأفعال منها: «إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات، أو إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات، أو تقديم خدمات الاتصالات، وتمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت».

ويحكم القانون بمصادرة كل المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الأفعال المخالفة من قبل الشخص أو الموظف، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من هذه المادة.

يذكر أن نظام التسجيل بالجهاز القومي للاتصالات يشمل على على ما يلي:

1- أسماء المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات، أو تقديم خدمات الاتصالات.

2- سعر الخدمات المرخص لها.

3- مقابل الترخيص.

4- اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمي الخدمة.

5- المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات.

ولكل ذي شأن بناء على طلب كتابي الإطلاع على البيانات المسجلة المشار إليها.


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