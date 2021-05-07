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عمرو أديب: حصول "سينوفارم" على ترخيص الاستخدام الطارىء "مريح للمصرين"

الجمعة 07/مايو/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن منظمة الصحة العالمية أعطت لقاح "سينوفارم" ترخيص الاستخدام الطارىء، مشيرا إلى أن اللقاحات الصينية بمثابة العمود الفقري للتطعيم في مصر.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن اعتماد منظمة الصحة العالمية لقاح "سينوفارم" سيمكن متلقي اللقاح من الانتقال إلى أي دولة، معلقا: "سينوفارم دخل إلى نطاق العولمة"، فضلا على أن هذا يعني أن "سينوفارم" سينضم إلى لقاحات منظمة "الكوفاكس".

وأضاف أن حصول "سينوفارم" على ترخيص الاستخدام الطارىء يطمئن المواطن المصري أن دولته اختارت لقاح جيد، متابعا: "الاعتراف بلقاح سينوفام أمر مريح للمصريين، ويجدد الثقة في المنظومة الصحية المصرية".

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