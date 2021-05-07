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"الفجر الفني" يرصد أسماء شهداء معركة الواحات قبل عرضها في "الاختيار2"

الجمعة 07/مايو/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تبدأ بعد قليل أحداث الحلقة الـ25 من مسلسل "الاختيار2" والمذاع على قناة "ON" في تمام الساعة الـ10 مساء.

ومن المقرر أن تشهد الحلقة أحداث معركة الواحات يوم 20 أكتوبر عام 2017، حيث استشهد به عدد من الضباط البواسل الذين دافعو عن أمن وطنهم إلى آخر نفس بهم.

ويرصد "الفجر الفني" أسماء الـ13 شهيد من معركة الواحات:

العميد امتياز إسحاق محمد كامل حمودة.. المقدم أحمد فايز إبراهيم.. المقدم أحمد جاد الله.. المقدم محمد وحيد حبشي..الرائد الرائد محمد عبد الفتاح سليمان... الرائد أحمد عبد الباسط محمد..النقيب كريم محمد أسامة.. النقيب أحمد طارق أحمد... النقيب النقيب إسلام محمد حلمي عليا..
النقيب عمرو صلاح الدين محمد..النقيب أحمد حافظ فؤاد..الرقيب أنور محمد محمد.. المجند بطرس سليمان مسعود.. المجند محمود ناصر رجب. المجند حسن زين العابدين.. المجند عمر فرغلي أحمد

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