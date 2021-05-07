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الحلقة الـ25 من "نسل الأغراب".. غفران يُهدد حمزة بالقتل

الجمعة 07/مايو/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "نسل الأغراب" للفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حول ذهاب "حمزة" أحمد مالك لرؤية"غفران" من خلف جدران الحبس، ويعاتبه عما فعله مع "فاطمة"، فيخبره أنه لا الوقت ولا المكان يسمح بذلك السؤال، فيخبره أنه مفتري، وأنه لا يُحب أحدًا، وأنه فعل ذلك لكي ينصر ابنه"سليم" عليه، فيطلب منه أن يراعي كلامه، فيخبره أنه يقصد كل كلمة يقولها وأنه يقصد أن يجرحه بكلامه، وأنه رفض أن ينصره لأنه لم يحبه، ولأنه رفض أن يرى ابنه مهزومًا؛ لأنه كان يريدها ولم يحصل عليها، ويخبره أنها إذا توفت فسوف يأخذ بثأرها منه، فيعده بأنه سيقتله.

سؤال" جليلة" لشقيقها عما إذا كان متأكدًا من تجارة غفران في الأفيون، لأنها لا تريد أذى له، فيخبرها أنه فعل تحريات كثيرة قبل أن يقبض عليه، فيخبرها أنه تأكد من تلك المعلومة من "عساف"، فتذهب إليه وهي منفعلة بسبب تحذيرها مؤخرًا من إيذاءه أو إيذاء أبنائها، فيخبره أنه لم يأذيه بعد، وأن معظم البلدة ستموت ولن يتبقى سوى أشخاص قليلة لجمع الرماد المتبقى.


مسلسل "نسل الأغراب"، وهو بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

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