الأجهزة التنفيذية والأمنية ببورسعيد تشن حملات لمتابعة غلق المحلات والمقاهى

تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ومواعيد غلق المحلات من الساعة التاسعة من مساء كل يوم اعتبارا من ٦ مايو ولمدة اسبوعين بجميع الشوارع والميادين باحياء المحافظة للتأكد من الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء.



شهد اليوم الثانى لتنفيذ القرارات حملات مكثفة بجميع الأحياء حيث تم تنفيذ عدة حملات على المقاهى وكافة المحلات المتضمنها قرار الغلق من خلال اجهزة الأحياء وشرطة المرافق ومديرية أمن بورسعيد لمتابعة الالتزام واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.