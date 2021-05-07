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أديب مطالبا بمنع دخول الهنود مصر: "اللي يتكسف من بنت عمه يجيله منها كورونا"
الجمعة 07/مايو/2021 - 10:23 م
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على اكتشاف الحجر الصحي المصري إصابة راكب هندي بكورونا فور وصوله مطار القاهرة، مطالبا بمنع دخول الهنود مصر بسبب سلالة كورونا المتحورة، قائلا: "مش موقف ضد الهنود ده لمصلحة الوطن".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن سلامة المجموع أهم من سلامة الفرد في حالات الوباء، مضيفا: "لو عدى هندي واحد ولا اتنين هنعمل ايه؟، متسائلا: "لماذا ترفض السلطات المصرية وضع خطوط حمراء على مناطق بعينها".
وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "اللي يتكسف من بنت عمه يجيله منها كورونا.. محدش يجي من الهند، هندفع التمن غالي".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن سلامة المجموع أهم من سلامة الفرد في حالات الوباء، مضيفا: "لو عدى هندي واحد ولا اتنين هنعمل ايه؟، متسائلا: "لماذا ترفض السلطات المصرية وضع خطوط حمراء على مناطق بعينها".
وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "اللي يتكسف من بنت عمه يجيله منها كورونا.. محدش يجي من الهند، هندفع التمن غالي".
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