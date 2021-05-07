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أديب مطالبا بمنع دخول الهنود مصر: "اللي يتكسف من بنت عمه يجيله منها كورونا"

الجمعة 07/مايو/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على اكتشاف الحجر الصحي المصري إصابة راكب هندي بكورونا فور وصوله مطار القاهرة، مطالبا بمنع دخول الهنود مصر بسبب سلالة كورونا المتحورة، قائلا: "مش موقف ضد الهنود ده لمصلحة الوطن".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن سلامة المجموع أهم من سلامة الفرد في حالات الوباء، مضيفا: "لو عدى هندي واحد ولا اتنين هنعمل ايه؟، متسائلا: "لماذا ترفض السلطات المصرية وضع خطوط حمراء على مناطق بعينها".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "اللي يتكسف من بنت عمه يجيله منها كورونا.. محدش يجي من الهند، هندفع التمن غالي".

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