محافظ بورسعيد: مدخل الحي الإماراتي يشهد أعمال رفع كفاءة متكاملة

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة عن استمرار العمل في رفع كفاءة مدخل الحي الاماراتي من أعمال رصف وإعمدة إضاءة حديثة والذي يأتي ذلك في إطار استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التى تشهدها مختلف الطرق ببورسعيد ضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى.



وأكد محافظ بورسعيد أنه تم الانتهاء من أكثر من ٩٥% من أعمال رفع كفاءة الطريق على أعلى مستوى، مشيرا بان الطريق يكتسب أهمية خاصة نظرا لربط محور ٣٠ يونيو بالمنطقة الصناعية، مشيدا بمعدلات تنفيذ الأعمال والتى تأتى على درجة كبيرة من الكفاءة نظرا لكونها تقع فى مدخل بورسعيد وواجهة المحافظة أمام زائريها.

