استشهاد الرائد إسلام محمد حلمي والرائد محمد عبد الفتاح في بداية الحلقة الـ25 من "الاختيار2"

بدأت منذ قيلل أحداث الحلقة الـ25 من مسلسل "الاختيار2"، المذاع على قناة "ON" في تمام الساعة الـ10 مساء.



و شهدت بداية الحلقة تخطيط عناصر الإخوان الإرهابيين في منطقة الواحات لمحاربة ضباط الأمن القادمين للتخلص من هؤلاء الإرهابيين أعوان هشام عشماوي.



وقتل الإرهابيين عدد من الضباط منهم النقيب إسلام محمد حلمي علي، والرائد محمد عبد الفتاح سليمان.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.





