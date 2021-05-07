عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

يستعد عشاق كرة القدم في المنطقة العربية والإفريقية بشكل عام والكرة المصرية بشكل خاص، مواجهة قوية بين الأهلي والزمالك، في قمة الدوري المصري الممتاز.





وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم 10 الجاري، موعدًا لإقامة القمة المرتقبة بين الغريمين، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين بالمسابقة.





ومن المنتظر أن تقام المباراة بين الفريقين، على ملعب القاهرة الدولي في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





وكان آخر لقاء جمع بين الفريقين، يوم 18 أبريل الماضي وانتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد، بالدوري العام.





ومن المنتظر أن يغيب عن قائمة الأهلي كل من محمد محمود وكريم نيدفيد وعلي معلول وسعد سمير وجونيور أجايي وحمدي فتحي، بسبب الإصابة.



