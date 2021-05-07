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بيان ناري من الاتحاد الويفا بشأن بطولة السوبر الأوروبي

الجمعة 07/مايو/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن معاقبة 9 أندية من أصل 12 شاركت في تدشين دوري السوبر، وإحالة 3 آخرين للجنة التأديب. 

وكشف اليويفا في بيان رسمي، أنه بصدد معاقبة أندية ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام وأتلتيكو مدريد وميلان وإنتر بخفض 5% من عائداتهم الأوروبية لمدة موسم واحد.

وأضاف البيان إلزام الأندية المذكورة، بالتبرع بنحو 15 مليون يورو لكرة القدم الشعبية والأطفال والشباب، وفي حالة الانفصال مرة أخرى عن دوري الأبطال، سيتم تغريمهم 100 مليون يورو.

كما تقرر خضوع كلا من  ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، لإجراءات تأديبية من يويفا، حال استكمالهم مشروع دوري السوبر الأوروبي.

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بيان رسمي برشلونة الويفا السوبر الاوروبي

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