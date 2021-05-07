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مصرع مدير سلسلة مطاعم شهيرة في حادث تصادم بدائري حلوان

الجمعة 07/مايو/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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لقي مدير سلسلة مطاعم شهير مصرعه، اصطدمت سيارته بأخرى مقطورة، أعلي الطريق الدائري الأوسطي بمدينة حلوان.

وتلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم بالطريق الدائري الأوسطي، وبالانتقال والفحص تبين مصرع المواطن "طارق محمد"، مدير سلسلة مطاعم آسيوية، إثر اصطدام سيارته بأخرى مقطورة، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى العام.

وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثمان الضحية.

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