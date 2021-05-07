انتهاء معركة الواحات باستشهاد 16 من ضباط المأمورية في "الاختيار2"

شهدت الحلقة الـ25 من مسلسل "الاختيار2"، أحداث مأمورية الواحات يوم 20 أكتوبر عام 2017.



وقتل العناصر الإرهابية، 3 من الضباط، الذين حاربو من أجل وطنهم وللحفاظ على أمنها.



العميد امتياز إسحاق محمد كامل حمودة.. المقدم أحمد فايز إبراهيم.. المقدم أحمد جاد الله.. المقدم محمد وحيد حبشي..الرائد... الرائد أحمد عبد الباسط محمد..النقيب كريم محمد أسامة، الرائد محمد عبد الفتاح سليمان أسامة.. النقيب أحمد طارق أحمد... النقيب النقيب إسلام محمد حلمي عليا..

النقيب عمرو صلاح الدين محمد..النقيب أحمد حافظ فؤاد..الرقيب أنور محمد محمد.. المجند بطرس سليمان مسعود.. المجند محمود ناصر رجب. المجند حسن زين العابدين.. المجند عمر فرغلي أحمد