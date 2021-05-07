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نسل الاغراب الحلقة 25 | تفاصيل ملخص الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل نسل الاغراب.. "حمزة" يتوعد "غفران" بعدما فعله بـ "فاطمة" | الحلقة 25 من مسلسل نسل الاغراب

الجمعة 07/مايو/2021 - 10:37 م
نسل الاغراب الحلقة 25
نسل الاغراب الحلقة 25
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نسل الاغراب الحلقة 25 | تفاصيل ملخص الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل نسل الاغراب.. "حمزة" يتوعد "غفران" بعدما فعله بـ "فاطمة" | الحلقة 25 من مسلسل نسل الاغراب

بدأت الحلقة 25 من مسلسل "نسل الاغراب" بمشادة كلامية بين جليلة "مى عمر" وعساف "أحمد السقا" فى المستشفى بسبب حمزة "أحمد مالك"، تعود جليلة بصحبة ابنها حمزة الذى يخبرها بحزنه على ما فعله غفران "غفران"  مع فاطمة "ريم سامى" التى أحبها، ويعتقد انه فعل ذلك بسبب ابنه سليم "أحمد داش" لأنها يرى تفضيل غفران لسليم عليه خاصة أن الأول ابنه من صلبه.

ويشتكى حمزة أن سليم أخاه لا يحبه وأنه تدخل فى قصة فاطمة وهو ليس له دخل فيها لأنها رفضت التحدث معه أكثر من مرة، وتسبب ذلك فى مشكلة بينهما وخصامهما، وتحاول جليله تخفيف التوتر بينه وبين أخيه وكذلك غفران الذى يعد ميل أبيه لأن من رباه منذ صغره وأنه يحبه مثل سليم ولا يفرق بينهما تماماً، الا أن حمزة يهدد ويقسم، بأن فاطمة إذا ماتت سيضرب غفران بالنار مثلما فعل فيها. 

وشهد مسلسل نسل الاغراب الحلقة 25، حزن عساف وتأثره على فاطمة وهى على سرير المرض، ويؤكد لمسعد "أحمد فهيم" أنه يرى فاطمة أطيب خلق الله وأن لها معزة خاصة فى قلبه، وتفيق فاطمة ويهزر معها عساف لترد عليه مباشرة ، ويذهب العمدة حسيب "ادوارد" إلى علي الغريب "دياب" فى القسم، ويندهش من تجارة غفران فى الأفيون، ويرد عليه علي العريب بأنه لم يكن يريده الزواج من غفران.

مواعيد عرض مسلسل نسل الاغراب
مسلسل نسل الاغراب يعرض على قناة ON الساعة 8.30 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.
 
مسلسل نسل الاغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.

نسل الاغراب الحلقة 25 | تفاصيل ملخص الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل نسل الاغراب.. "حمزة" يتوعد "غفران" بعدما فعله بـ "فاطمة" | الحلقة 25 من مسلسل نسل الاغراب

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