"ماتو أبطال"..الحزن يسيطر على قطاع الأمن الوطني عقب استشهاد زملائهم في "الاختيار2"

شهدت الحلقة الـ15 من مسلسل "الاختيار2"، سرد أحد العساكر ما حدث لـ زكريا يونس، والذي قال أن أحمد فايز ومحمد وحيد وأحمد جاد استشهدو رجال.



وطلب "يونس" معرفة كيف استشهدو لكي يعلم هل يمكن دفنهم أم لا، وسيطر الحزن على قطاع الأمن الوطني.



وقال اللواء مراد معبرا عن حزنه "كل هؤلاء كانو أولادي حضرت أفراحهم وشوفت عيالهم الظاهر إن اللي جوايا أصعب من إني أكتمه ماتو أبطال ربنا يجمعنا بيهم على خير".



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

