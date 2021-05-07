"تساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية" موضوع خطبة الجمعة الأولى من شوال

قررت وزارة الأوقاف أن تكون خطبة الجمعة الأولى من شوال ١٤٤٢هـ الموافقة ١٤ من مايو ٢٠٢١ م تحت عنوان: "اتساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم"، بيان لسعة وكثرة وتعدد طرق وأبواب الخير في ديننا الحنيف.



وصدر اليوم الجمعة الجزء التاسع من "موسوعة الخطب العصرية" بتقديم وإشراف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.



وتنوعت موضوعات هذا الجزء ما بين قضايا إيمانية وتربوية وأخلاقية، تهدف إلى إيقاظ الضمائر وتهذيب الأخلاق، وقضايا اجتماعية تسهم في دعم وتقوية أواصر المودة والرحمة بين أبناء المجتمع، وتسهم في حفظ تماسكه وتلاحم نسيجه، وأخرى تتصل بالمعاملات التي تعد جزءًا لا يتجزأ من السلوك القويم للمسلم، وقضايا وطنية تهدف إلى تقوية روح الولاء والانتماء الوطني والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، إضافة إلى ما لا غنى عنه من بعض خطب المناسبات.



ويتناول هذا الجزء العديد من القضايا العصرية، من أهمها: تقدير المصلحة وتنظيم المباح، ومفهوم التنمية الشاملة، وتنظيم النسل، وإتقان الصنائع والحرف، ومتطلبات الولاء والانتماء الوطني، ومخاطر الهجرة غير الشرعية، وغير ذلك من الموضوعـات المهمـة التي تسهـم في بناء الوعي ونشر الفكر الوسطي المستنير.