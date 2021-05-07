"كان المفروض أبقا معاهم"..يوسف الرفاعي يتحدث مع نجله في الحلقة الـ25 من "الاختيار2"

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ25 من مسلسل "الاختيار2"، والتي شهدت أحداث معركة الواحات.



كما شهدت الحلقة ولادة "عاليا"، وأطلق يوسف الرفاعي على نجله اسم "وحيد" لاستشهاد صديقه المقدم محمد وحيد، وقال: "يارب تبقا في أخلاق وحيد الله يرحمه".



و تحدث يوسف الرفاعي مع نجله قائلا أنه كان يجب أن يكون معهم في معركة الواحات ولكن ولادته هو ما جعله لم يذهب مع زملائه.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

