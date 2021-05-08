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محمد منير يغني لشهداء معركة الواحات في "الاختيار ٢"

السبت 08/مايو/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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رصدت الحلقة الـ25 من مسلسل "الاختيار2"، فيديو حقيقي لجنازة شهداء معركة الواحات.

وكشفت الحلقة عن صور الضباط الذين استشهدو في معركة الواحات، على أغنية لـ محمد منير.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

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