محافظ الدقهلية يتابع الالتزام بغلق المحلات والمقاهى



وفي مركز ومدينة دكرنس قالت د. أمال بركات رئيس المركز أن الحملات التي تم تنفيذها تابعت منذ أمس غلق المحال والمنشآت تنفيذا للقرار المشار إليه أسفرت عن ضبط محلات غير ملتزمة وتم عمل محاضر للمخالفين..



وقال متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة السنبلاوين إنه إستمرت أعمال لجان المتابعة بأنحاء المركز والمدينة للتاكد من الإلتزام بتنفيذ القرار الخاص بالمواعيد المحددة لغلق المحلات بنطاق المركز بمشاركة قوات الشرطة..



وفي مركز ومدينة بني عبيد قال حاتم قابيل رئيس المركز ان الحملات التي تم تنفيذها لمتابعة الغلق للمحلات منذ أمس اسفرت عن ضبط 22 محل مخالف وتم إتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالهم وتم مصادرة 19 شيشة بالقاهي والكافتريات بنطاق المدينة..



وقال الدكتور رضا قويطه رئيس مركز ومدينة نبروه أنه تم متابعة الأعمال الميدانية للجان التي تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ قرار الغلق للمحلات في المواعيد المحددة وتم التنبيه علي أصحاب المحلات بضرورة الإلتزام لعدم الوقوع تحت طائلة القانون.



وفي مركز ومدينة ميت غمر قال العميد عمرو فكري رئيس المركز أنه منذ اليوم الأول أمس الخميس لتنفيذ قرارات الغلق وفقا للمواعيد الجديدة تم تنفيذ حملات بأنحاء مدينة ومركز ميت غمر من خلال لجان المركز بالتعاون مع الشرطة للتأكد من الإلتزام من قبل أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين..



وفي مركز ومدينة شربين قال طارق شكري رئس المركز انه إنتظمت أعمال اللجان بقيادة نائب رئيس المركز بمشاركة إدارات البيئة والإشغالات والرخص ومركز الشرطة للمرثر علي المحلات لمتابعة الإلتزام بتنفيذ القرار المشار اليه واتخاذ الإجراآت حيال المخالفين..



وفي مركز ومدينة الجمالية قال هشام أبو المكارم رئيس المركز أنه تابعت اللجان المشكلة لهذا الغرض اعمالها منذ أمس بالمرور علي المحلات والمقاهي والمطاعم للتأكد من الإلتزام بالغلق في المواعيد المحددة



وقال اللواء ضياء عبد الحميد رئيس ومدينة جمصة انه تم تكليف نواب رئيس المدينة ومسئولي المتابعة والحدائق منذ أمس الخميس للمرور علي كافة المنشآت بأنحاء المدينة والتأكد من الإلتزام بمواعيد الغلق المحددة تنفيذا للقانون وإتخاذ الإجراءات حيال المخالفين



وفي مدينة الكردي قال العقيد محمد هجرس انه تواصلت منذ امس اعمال لجان المركز في متابعة تنفيذ قرار غلق المحلات وفقا للمواعيد المقررة ومدي الإلتزام من جانب اصحاب المحلات والمقاهي بالتنسيق مع الشرطة.



وفي مركز ومدينة ميت سلسيل قال السيد عبد السلام رئيس المركز تم المرور من قبل لجان التفتيش والرقابة والمتابعة علي المحلات والمقاهي والكافيهات بنطاق المركز مؤكدا علي إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وفي مركز ومدينة بلقاس قال د. عمرو عبد العاطي رئيس المركز أنه تواصلت منذ أمس الخميس أعمال لجان المرور لمتابعة تنفيذ قرار الغلق للمحلات تطبيقا للإجراءات الإحترازية حرصا علي سلامة المواطنين..



وفي مركز ومدينة تمي الأمديد قال اللواء صبري سليمان أن لجان المركز بالتعاون مع الشرطة قد باشرت أعمالها منذ أمس في تنفيذ القرارات الخاصة بغلق المحلات والمقاهي والكافيهات في المواعيد المقررة لها حرصا علي سلامة المواطنين..



هذا وقد أكد محافظ الدقهلية على ضرورة إلتزام كافة المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالمواعيد المحدده لفتح وغلق المحال التجارية حتي لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون علي المخالفين، مضيفا" أن تطبيق القرار وتنفيذه يساعد على تحقيق الإنضباط بالشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات ومنع التكدس المرورى في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وقد أكد محافظ الدقهلية أهمية المتابعة اليومية وخلال المدة المحددة لتنفيذ القرار من قبل جميع الوحدات المحلية لتنفيذ القرار المذكور بكل حزم واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين.



وأضاف "مختار" ان هذه المتابعات تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وفى إطار تنفيذ القرار الوزاري بشأن مواعيد فتح وغلق المحلات بالمحافظات ففي الدقهلية.

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع أجهزة الشرطة، لمتابعة الإلتزام بالغلق للمحلات وفقا للمواعيد الجديدة التي تم إقرارها ولمدة أسبوعين والتي تبدأ من التاسعة مساء وحتي السادسة صباحا والذى بدأ تنفيذه أمس الخميس.أوضح محافظ الدقهلية، بأنه قد أعطي تكليفات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لقيام لجان المتابعة بها بالتعاون مع الشرطة لمتابعة تنفيذ القرار المشار إلية بكل حزم وضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية فورا حيال المخالفين..ومن ناحيته قال هاني سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة أنه منذ اليوم الأول أمس إنتظمت لجان المركز في متابعة الإلتزام من قبل أصحاب المحلات بنطاق المركز ومدي إلتزامهم بالمواعيد المقررة من خلال حملات علي المنشآت التجارية الكائنة بنطاق المركز ومتابعة الغلق في المواعيد المقررة..وقال محمد أمين رئيس مدينة طلخا إنه إنتظمت لجان المركز منذ اليوم الأول أمس في متابعة الإلتزام من قبل أصحاب المحلات بنطاق المركز ومدي إلتزامهم بالمواعيد المقررة من خلال حملات مكبرة إستهدفت كافة المنشآت التجارية الكائنة بنطاق المركز والغلق في المواعيد المقررة،ومن ناحيتها قالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة اجا أنها تابعت مع لجان المركز منذ أمس المحلات والمنشآت بالمدينة وقري المركز للتاكد من الإلتزام بالمواعيد المقررة للغلق وفقا للقرار المذكور وتم ضبط 36 شيشه وعدد من مخالفات الإشغالات بعدد من القري تم اتخاذ الإجراءات حيالها..وفي مركز ومدينة المطرية قال محمد حمص رئيس المركز أن الحملات إستمرت منذ أمس تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية وقد أسفرت عن تحرير العديد من المحاضر للمحال المخالفه للتعليمات وتحرير عدد ١٥ محضر عدم إرتداء كمامه لعدد من المواطنين.