بيرنلي يزف بشرى سارة لجماهيره بشأن مواجهة ليفربول

قال بيرنلي يوم الجمعة إنه سيسمح لنحو 3500 مشجع بحضور مباراته الأخيرة على ملعبه بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم في "ترف مور" أمام ليفربول مجانا.





وسيطرح النادي التذاكر لمشجعيه مجانا من خلال سحب على الإنترنت لحضور المباراة المقررة في 19 مايو.





وتقام المباريات في دوري الأضواء الإنجليزي خلف أبواب مغلقة منذ يونيو باستثناء فترة قصيرة في نهاية العام الماضي حين تم السماح لمجموعة صغيرة من المشجعين بالحضور قبل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19. لكن المشجعين سيعودون بنسب محددة بعد 17 مايو طبقا لخطة حكومية لتخفيف قيود العزل العام في إنجلترا.





وقال آلان بيس رئيس بيرنلي في بيان: المباراة ستكون مناسبة رائعة لتوجيه الشكر لمشجعينا المخلصين من حملة التذاكر الموسمية الذين أظهروا مساندة كبيرة للنادي خلال الوباء. لذا قررنا طرح هذه التذاكر بالمجان.



