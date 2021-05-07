الهلال يسحق الشباب بالخمسة في الدوري السعودي

اكتسح الهلال مضيفه الشباب 5 / 1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي).





ورفع الهلال رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الترتيب، ليفض الشراكة مع الشباب الذي تجمد رصيده عند 48 نقطة في المركز الثاني، مع تبقي أربع مباريات لكليهما على نهاية الموسم.





وتقدم الهلال في الدقيقة الثالثة عن طريق الفرنسي بافتيمبي جوميز، قبل أن يتعادل الشباب عبر فابيو مارتينيز في الدقيقة الخامسة.





وفي الدقيقة 25 أضاف جوميز الهدف الثاني للهلال من ضربة جزاء، قبل أن يضيف لوسيانو فيتو الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.





وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول طرد الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب الشباب بعد تلقيه الإنذار الثاني، ليكمل فريقه المباراة بعشر لاعبين.





وفي الدقيقة 66 أضاف ناصر الدوسري الهدف الرابع للهلال، قبل أن يكمل محمد كنو خماسية فريقه في الدقيقة 84.





ومع بداية المباراة هاجم الهلال بقوة بقيادة الإيطالي سباستيان جوفينكو والفرنسي بافتيمبي جوميز، حيث سعى الفريق الأزرق إلى تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات الشباب.





ونجح الهلال في ذلك في الدقيقة الثالثة من أحداث المباراة، حيث أرسل جوفينكو كرة عرضية من خلال ضربة ركنية، ليوجهها جوميز بضربة رأس سكنت شباك الشباب وحارسه زيد البواردي.





ولم يتأخر رد الشباب سوى دقيقتين فقط حيث نجح في تسجيل هدف التعادل بعدما تبادل كريستيان جوانكا وليتشنوفسكي التمريرات داخل منطقة الجزاء، لتصل الكرة إلى فابيو مارتينيز الذي سدد كرة قوية في شباك عبد الله المعيوف.





وتصدى البواردي حارس الشباب لفرصتين خطيرتين في دقيقة واحدة من كل من جوميز وياسر الشهراني لاعبا الهلال، ليحافظ على شباكه من تلقي هدف آخر.





ولجأ الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ليحتسب ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد حسان تمبكتي مدافع الشباب، ليترجمها جوميز بنجاح في المرمى مسجلا الهدف الثاني له والثاني لفريقه في الدقيقة 25.





وتلقى الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب الشباب البطاقة الحمراء، بعد تلقيه الإنذار الثاني على خلفيه اعتراضه على حكم المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.





واستغل فييتو لاعب الهلال خطأ المدافع ليتشنوفسكي في التمرير ليخطف الكرة وينفرد بمرمى البواردي ويضع الكرة في الشباك مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول والتي جاءت بعدها صافرة نهاية الشوط الأول.





ومع بداية الشوط الثاني واصل الهلال ضغطه على منافسه، وسدد جوفينكو كرة قوية تصدى لها البواردي في الدقيقة 50.





وأكد الهلال سيطرته على المباراة ، ونجح في تسجيل الهدف الرابع عن طريق ناصر الدوسري في الدقيقة 66، حينما تلقى كرة عرضية من أندريه كاريلو، ليضعها في شباك البواردي مجددا.





واندفع الشباب بحثا عن تسجيل هدف يعيده إلى المباراة، إلا أن تفوق الهلال وسيطرته على المباراة حالا دون ذلك.





ونجح محمد كنو في تسجيل الهدف الخامس بعدما استغل خطأ الفريد ندياي لاعب وسط الشباب، ليسدد كرة من خارج منطقة الجزاء، فشل البواردي في التصدي لها في الدقيقة 84.





وألغى الحكم هدفا للهلال سجله هتان باهبري في الدقيقة 87 بداعي التسلل.





ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني والمباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز كبير للهلال على الشباب 5 / 1.



