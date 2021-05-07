Advertisements

الهلال يسحق الشباب بالخمسة في الدوري السعودي

الجمعة 07/مايو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
اكتسح الهلال مضيفه الشباب 5 / 1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي).

ورفع الهلال رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الترتيب، ليفض الشراكة مع الشباب الذي تجمد رصيده عند 48 نقطة في المركز الثاني، مع تبقي أربع مباريات لكليهما على نهاية الموسم.

وتقدم الهلال في الدقيقة الثالثة عن طريق الفرنسي بافتيمبي جوميز، قبل أن يتعادل الشباب عبر فابيو مارتينيز في الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة 25 أضاف جوميز الهدف الثاني للهلال من ضربة جزاء، قبل أن يضيف لوسيانو فيتو الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول طرد الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب الشباب بعد تلقيه الإنذار الثاني، ليكمل فريقه المباراة بعشر لاعبين.

وفي الدقيقة 66 أضاف ناصر الدوسري الهدف الرابع للهلال، قبل أن يكمل محمد كنو خماسية فريقه في الدقيقة 84.

ومع بداية المباراة هاجم الهلال بقوة بقيادة الإيطالي سباستيان جوفينكو والفرنسي بافتيمبي جوميز، حيث سعى الفريق الأزرق إلى تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات الشباب.

ونجح الهلال في ذلك في الدقيقة الثالثة من أحداث المباراة، حيث أرسل جوفينكو كرة عرضية من خلال ضربة ركنية، ليوجهها جوميز بضربة رأس سكنت شباك الشباب وحارسه زيد البواردي.

ولم يتأخر رد الشباب سوى دقيقتين فقط حيث نجح في تسجيل هدف التعادل بعدما تبادل كريستيان جوانكا وليتشنوفسكي التمريرات داخل منطقة الجزاء، لتصل الكرة إلى فابيو مارتينيز الذي سدد كرة قوية في شباك عبد الله المعيوف.

وتصدى البواردي حارس الشباب لفرصتين خطيرتين في دقيقة واحدة من كل من جوميز وياسر الشهراني لاعبا الهلال، ليحافظ على شباكه من تلقي هدف آخر.

ولجأ الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ليحتسب ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد حسان تمبكتي مدافع الشباب، ليترجمها جوميز بنجاح في المرمى مسجلا الهدف الثاني له والثاني لفريقه في الدقيقة 25.

وتلقى الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب الشباب البطاقة الحمراء، بعد تلقيه الإنذار الثاني على خلفيه اعتراضه على حكم المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

واستغل فييتو لاعب الهلال خطأ المدافع ليتشنوفسكي في التمرير ليخطف الكرة وينفرد بمرمى البواردي ويضع الكرة في الشباك مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول والتي جاءت بعدها صافرة نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني واصل الهلال ضغطه على منافسه، وسدد جوفينكو كرة قوية تصدى لها البواردي في الدقيقة 50.

وأكد الهلال سيطرته على المباراة ، ونجح في تسجيل الهدف الرابع عن طريق ناصر الدوسري في الدقيقة 66، حينما تلقى كرة عرضية من أندريه كاريلو، ليضعها في شباك البواردي مجددا.

واندفع الشباب بحثا عن تسجيل هدف يعيده إلى المباراة، إلا أن تفوق الهلال وسيطرته على المباراة حالا دون ذلك.

ونجح محمد كنو في تسجيل الهدف الخامس بعدما استغل خطأ الفريد ندياي لاعب وسط الشباب، ليسدد كرة من خارج منطقة الجزاء، فشل البواردي في التصدي لها في الدقيقة 84.

وألغى الحكم هدفا للهلال سجله هتان باهبري في الدقيقة 87 بداعي التسلل.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني والمباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز كبير للهلال على الشباب 5 / 1.

أخبار تهمك

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ أقل من ساعتين

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ يوم

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يومين

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الفراعنة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتحرك من جديد لحسم صفقة الساحر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

سيميوني يوجه رسالة نارية إلى برشلونة قبل موقعة الغد

منذ حوالي 4 ساعات

المتحدة تعتذر لأهالي الشهداء بشأن الحلقة الـ25 من "الاختيار2" لهذا السبب

منذ ساعة

نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

09:10 م

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

09:30 م

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

08:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي