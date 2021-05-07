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نجم الأهلي يستهدف الرحيل

الجمعة 07/مايو/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حالة من الغضب يعيشها ناصر ماهر، صانع ألعاب الأهلي، ويدرس الرحيل عن  القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، بسبب تهميشه المتواصل من جانب المدير الفني، بيتسو موسيماني.

وكشفت تقارير صحفية أن  ماهر غاضب من خروجه الدائم من حسابات الجنوب إفريقي، منذ عودته من الإصابة، وكان آخر المباريات التي غاب عنها، أمس الخميس، أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، حيث خرج من القائمة، ولم يتواجد حتى على مقاعد البدلاء.

يذكر أن ماهر، شارك في هذا الموسم مع الأهلي، لمدة 258 دقيقة فقط، خلال 6 مباريات بالدوري وكأس مصر، ظهر أساسيا أمام الجونة، قبل أن يحل بديلا أمام المحلة، وخارج القائمة ضد الاتحاد.

وأصبح من الصعب تواجد  ماهر في تشكيل الأهلي الأساسي ،بسبب تألق زميله محمد مجدي أفشة في مركز صانع الألعاب، حيث ساهم في 8 أهداف بالدوري هذا الموسم، بصناعة 6 وتسجيل هدفين.

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ناصر ماهر موسيمانى الدوري المصري الاهلي

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