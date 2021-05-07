Advertisements

الكشف عن أسماء الحكام المرشحين لإدارة قمة الأهلي والزمالك

الجمعة 07/مايو/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

كشف أيمن ديجيش عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن الأسماء المرشحة لإدارة مواجهة الأهلي ضد الزمالك المقبلة بالجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

المرشحون لإدارة مواجهة الأهلي ضد الزمالك في الدوري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز مساء الإثنين المقبل الموافق يوم 10 مايو الجاري.

من جانبه قال أيمن دجيش خلال تصريحات تلفزيونية: " غير مقبول من الأندية أن تطلب تعيين حكم معين أو تعترض على تعيين حكم معين، هذا من اختصاص لجنة الحكام، والفترة الأخيرة اللجنة الثلاثية أنهت المشاكل المادية ومستحقات الحكام".

وأكمل عضو لجنة التحكيم: " إبراهيم نور الدين ومحمود عاشور وأحمد الغندور وأمين عمر ومحمد عادل، هناك حوالي 6 حكام مرشحين لإدارة القمة".

وأتم أيمن دجيش تصريحاته بشأن حكام مواجهة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك: "نتمنى لهم التوفيق في تلك المهمة ونتمنى أن يكون لهم دعم إعلامي وألا نهاجمهم باستمرار ولا يكونوا شماعة في أي موقف".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الزمالك الدوري المصري الأهلي

أخبار تهمك

نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

المتحدة تعتذر لأهالي الشهداء بشأن الحلقة الـ25 من "الاختيار2" لهذا السبب

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الفراعنة

منذ حوالي 7 ساعات

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 13 ساعة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ يوم

سيميوني يوجه رسالة نارية إلى برشلونة قبل موقعة الغد

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتحرك من جديد لحسم صفقة الساحر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يومين

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يصرف بدلات حكام مباراة القمة

الأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة الاعتراض على حكام القمة

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك يعاين أرضية استاد القاهرة

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة يستقر على حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتي الأهلي والزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

09:10 م

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

09:30 م

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

08:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي