الكشف عن أسماء الحكام المرشحين لإدارة قمة الأهلي والزمالك





كشف أيمن ديجيش عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن الأسماء المرشحة لإدارة مواجهة الأهلي ضد الزمالك المقبلة بالجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





المرشحون لإدارة مواجهة الأهلي ضد الزمالك في الدوري





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز مساء الإثنين المقبل الموافق يوم 10 مايو الجاري.





من جانبه قال أيمن دجيش خلال تصريحات تلفزيونية: " غير مقبول من الأندية أن تطلب تعيين حكم معين أو تعترض على تعيين حكم معين، هذا من اختصاص لجنة الحكام، والفترة الأخيرة اللجنة الثلاثية أنهت المشاكل المادية ومستحقات الحكام".





وأكمل عضو لجنة التحكيم: " إبراهيم نور الدين ومحمود عاشور وأحمد الغندور وأمين عمر ومحمد عادل، هناك حوالي 6 حكام مرشحين لإدارة القمة".





وأتم أيمن دجيش تصريحاته بشأن حكام مواجهة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك: "نتمنى لهم التوفيق في تلك المهمة ونتمنى أن يكون لهم دعم إعلامي وألا نهاجمهم باستمرار ولا يكونوا شماعة في أي موقف".



