"يمنع الوفاة بنسبة 100%".. الصحة تطالب المواطنين بتلقي لقاح كورونا

عقب الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة كورونا بوزارة الصحة، على منح منظمة الصحة العالمية لقاح "سينوفارم" ترخيص الاستخدام الطارىء، مشيرا إلى أن اللقاحات المتداولة على مستوى العالم تحصل على الاستخدام الطارىء، وهذا لا يقلل من فاعلية اللقاحات.



وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن الحصول على اللقاح لا يمنع الإصابة من العدوى، ولكن إذا حدثت الإصابة لا يصاب الشخص بمضاعفات خطيرة.



وناشد رئيس لجنة مكافحة كورونا بوزارة الصحة، المواطنين الحصول على اللقاح، قائلا: "أتوسل للناس أن يتلقوا اللقاح فهو آمن وفعال"، لافتا إلى أن اللقاح يمنع الوفاة بنسبة 100%، والمضاعفات الخطيرة بنسبة 96%.

