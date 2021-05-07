Advertisements

"يمنع الوفاة بنسبة 100%".. الصحة تطالب المواطنين بتلقي لقاح كورونا

الجمعة 07/مايو/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة كورونا بوزارة الصحة، على منح منظمة الصحة العالمية لقاح "سينوفارم" ترخيص الاستخدام الطارىء، مشيرا إلى أن اللقاحات المتداولة على مستوى العالم تحصل على الاستخدام الطارىء، وهذا لا يقلل من فاعلية اللقاحات.

وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن الحصول على اللقاح لا يمنع الإصابة من العدوى، ولكن إذا حدثت الإصابة لا يصاب الشخص بمضاعفات خطيرة.

وناشد رئيس لجنة مكافحة كورونا بوزارة الصحة، المواطنين الحصول على اللقاح، قائلا: "أتوسل للناس أن يتلقوا اللقاح فهو آمن وفعال"، لافتا إلى أن اللقاح يمنع الوفاة بنسبة 100%، والمضاعفات الخطيرة بنسبة 96%.

أخبار تهمك

نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

سيميوني يوجه رسالة نارية إلى برشلونة قبل موقعة الغد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"يمنع الوفاة بنسبة 100%".. الصحة تطالب المواطنين بتلقي لقاح كورونا

منذ 38 دقيقة

الأهلي يتحرك من جديد لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 3 ساعات

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الفراعنة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ يوم

موسيماني يحدد صفقات الأهلي الصيفية

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تعرف على عقوبات أندية دوري السوبر الأوروبي

منذ أقل من نصف ساعة

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

09:10 م

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

09:30 م

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

08:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي