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أسرة قتلى مشاجرة البدرشين تثأر له على الطريق السريع.. وتحرك عاجل من القيادات الأمنية

الجمعة 07/مايو/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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فرضت قوات الأمن بالجيزة كردونا أمنيا بمسرح مشاجرة دموية انتهت بقتيلين ومصاب يصارع الموت داخل المستشفى بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، مساء اليوم الجمعة.

وانتقلت قيادات مديرية الأمن بالجيزة بقيادة اللواء محمود شوقي مدير قطاع الجنوب والعميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع الجنوب، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

وفي نفس السياق، روى شهود عيان ملابسات جديدة في المشاجرة التي هزت أرجاء المركز، حيث أكدوا أن خلافا بين عائلتين تطور إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

وأضاف شهود على الواقعة من قرية الشنباب أن عائلة المتهم الرئيسي المتسبب بقتل اثنين من الطرف الآخر طاردوه حتى عثر على جثته بالطريق السريع.

ووجه اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، بسرعة الكشف عن أسباب الشجار وضبط الأسلحة المستخدمة، وتعيين حراسة أمنية على المصاب لحين تماثله للشفاء ومن ثم استجوابه.

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