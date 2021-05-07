Advertisements

عمرو أديب عن قرارات الغلق: "الدولة تحملت الكثير"

الجمعة 07/مايو/2021 - 11:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب الإعلامي عمرو أديب، على مطالبة أحد المواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جولته التفقدية لعدد من الطريق اليوم برفع الحظر، قائلا: "ياريس مترفعش الحظر".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن القرارات التي إتخذتها الدولة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي والمطاعم في التاسعة مساء قرارا صحيحا، معلقا: "الدولة كانت حمولة.. استحملت 23 يوم من رمضان الناس عملت فيهم كل حاجة".

ووجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى الرئيس السيسي، قائلا: "مترفعش الحظر يا ريس الدنيا صعبة، وبتشوف التقارير كلها بنفسك"، مضيفا: "الريس بيقول للناس خلال جولته فين الكمامات.. أنا لو مكانه اعمل جزاءات للناس دي كلها".

أخبار تهمك

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"يمنع الوفاة بنسبة 100%".. الصحة تطالب المواطنين بتلقي لقاح كورونا

منذ 40 دقيقة

الأهلي يتحرك من جديد لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحدد صفقات الأهلي الصيفية

منذ أقل من نصف ساعة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ يوم

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

نجم الأهلي يستهدف الرحيل

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الفراعنة

منذ حوالي 7 ساعات

نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على عقوبات أندية دوري السوبر الأوروبي

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

09:10 م

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

09:30 م

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

08:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي