عمرو أديب عن قرارات الغلق: "الدولة تحملت الكثير"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على مطالبة أحد المواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جولته التفقدية لعدد من الطريق اليوم برفع الحظر، قائلا: "ياريس مترفعش الحظر".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن القرارات التي إتخذتها الدولة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي والمطاعم في التاسعة مساء قرارا صحيحا، معلقا: "الدولة كانت حمولة.. استحملت 23 يوم من رمضان الناس عملت فيهم كل حاجة".



ووجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى الرئيس السيسي، قائلا: "مترفعش الحظر يا ريس الدنيا صعبة، وبتشوف التقارير كلها بنفسك"، مضيفا: "الريس بيقول للناس خلال جولته فين الكمامات.. أنا لو مكانه اعمل جزاءات للناس دي كلها".

