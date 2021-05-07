نجم مارسيليا ينتقل إلى الدوري المكسيكي









أعلن تيجريس، المنافس في الدوري المكسيكي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن الدولي الفرنسي السابق، فلوريان توفان، سيرحل عن أولمبيك مارسيليا، لينضم لصفوفه لخمس سنوات، بنهاية هذا الموسم.





وانضم المهاجم البالغ عمره 28 عاما، الفائز بكأس العالم مع فرنسا في 2018، لكنه لم يلعب مع منتخب بلاده منذ يونيو حزيران 2019، إلى مارسيليا في 2013.





كما قضى فترة في نيوكاسل يونايتد، بين 2015 و2017.



