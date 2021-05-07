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نجم مارسيليا ينتقل إلى الدوري المكسيكي

الجمعة 07/مايو/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن تيجريس، المنافس في الدوري المكسيكي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن الدولي الفرنسي السابق، فلوريان توفان، سيرحل عن أولمبيك مارسيليا، لينضم لصفوفه لخمس سنوات، بنهاية هذا الموسم.

وانضم المهاجم البالغ عمره 28 عاما، الفائز بكأس العالم مع فرنسا في 2018، لكنه لم يلعب مع منتخب بلاده منذ يونيو حزيران 2019، إلى مارسيليا في 2013.

كما قضى فترة في نيوكاسل يونايتد، بين 2015 و2017.

وسينضم في تيجريس لمواطنه الفرنسي، أندريه-بيير جينياك، الذي أصبح الهداف التاريخي للنادي المكسيكي، بعد انضمامه في 2015 من مارسيليا أيضا.

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