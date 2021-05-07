قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة، إن "الأندية الثلاثة المتبقية بمشروع دوري السوبر الأوروبي الانفصالي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس ستواجه عقوبات من يويفا الذي توصل لاتفاق مع تسعة أندية أخرى انضمت للخطة في البداية".



وأوضح "يويفا" في بيان أن الأندية التسعة، وهي مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وآرسنال من إنجلترا وميلان وإنتر ميلان من إيطاليا وأتلتيكو مدريد الإسباني، وقعت على "إعلان التزام" يتضمن خطوات "لإعادة الدمج".



وقال ألكسندر تشيفرين رئيس "يويفا" "اعترفت هذه الأندية بأخطائها بسرعة واتخذت إجراءات تظهر ندمها والتزامها في المستقبل".



وأضاف "لا يمكن قول نفس الشيء عن الأندية التي لا تزال مرتبطة بما يسمى بدوري السوبر وسيتعامل يويفا مع هذه الأندية في وقت لاحق".



وأكد "يويفا" أنه سيبدأ الآن إجراءات انضباطية ضد يوفنتوس وريال وبرشلونة.