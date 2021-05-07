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موسيماني يحدد صفقات الأهلي الصيفية

الجمعة 07/مايو/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على قائمة طلباته لصفقات الأحمر الصيفية في سوق الانتقالات المقبل.

صفقات الأهلي الصيفية في الموسم الجديد

ويسعى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، لحسم عدد من الصفقات القوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر، في طريقه لحسم التعاقد مع ثلاثة صفقات من العيار الثقيل، حددها المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وأتم المصدر موضحا أن موسيماني حدد ثلاثة صفقات بينهم لاعب جناح وظهير أيمن، حيث يبحث أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عددا من السير الذاتية لعرضها على المدير الفني لحسم الصفقات الجديدة.

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