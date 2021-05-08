Advertisements
كارتيرون يرفض عودة هداف الزمالك
السبت 08/مايو/2021 - 12:01 ص
محمد الدمتناوي
Advertisements
رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عودة باسم مرسي مهاجم فريق مصر للمقاصة إلى صفوف الفريق، في الموسم المقبل.
حيث قام أحد وكلاء اللاعبين بترشيح باسم مرسي للانضمام إلى صفوف الزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وسط الأزمة التي يعاني منها الفريق على الصعيد الهجومي.
وأبلغ كارتيرون مسؤولو القلعة البيضاء، بأنه غير متحمس لعودة باسم مرسي لصفوف الزمالك والأولوية بالنسبة له بالتعاقد مع مهاجمين أجانب.
ويرغب كارتيرون في التعاقد مع لاعبين أجانب مميزين، حيث يسعى لضم مهاجمين سوبر ومن العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements