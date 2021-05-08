كارتيرون يرفض عودة هداف الزمالك









رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عودة باسم مرسي مهاجم فريق مصر للمقاصة إلى صفوف الفريق، في الموسم المقبل.





حيث قام أحد وكلاء اللاعبين بترشيح باسم مرسي للانضمام إلى صفوف الزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وسط الأزمة التي يعاني منها الفريق على الصعيد الهجومي.





وأبلغ كارتيرون مسؤولو القلعة البيضاء، بأنه غير متحمس لعودة باسم مرسي لصفوف الزمالك والأولوية بالنسبة له بالتعاقد مع مهاجمين أجانب.



