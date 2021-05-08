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كومان: برشلونة سيكون بطل الدوري في هذه الحالة

السبت 08/مايو/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
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أعرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن اعتقاده بوجود أمر شخصي وراء قرار إيقافه وإبعاده عن قيادة الفريق من المنطقة الفنية.

وكان برشلونة قد أكد هذا الاسبوع أنه سيتقدم باستئناف للمحكمة الإسبانية الرياضية، وذلك بعد تعرض مدربه كومان للإيقاف قبل المباراة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد والتي من المحتمل أن تحسم لقب الدوري، بتأييد من اتحاد الكرة الإسباني.

وتعرض كومان للإيقاف لمدة مباراتين، وذلك بعدما تعرض للطرد عقب تعليقه على أداء الحكم الرابع في المباراة التي خسرها برشلونة 1 / 2 يوم الخميس الماضي.

وكان برشلونة يأمل في عودة كومان للمباراة الهامة أمام أتلتيكو في "كامب نو"، لكنه أعلن أول أمس الأربعاء أن استئنافه لم يتم قبوله وأنه سيحاول مرة أخرى مع المحكمة الرياضية الإسبانية.

وقال كومان: "نعم أعتقد أن الأمر شخصي".

وأضاف: "لأن قول كلمة "يا لها من شخصية" في الإسبانية أو "يا له من شخص" في الإنجليزية لا يعد إهانة".

وتابع كومان: "لا يوجد سبب للعقوبة، لذلك أنا أرى أن هناك أمرا شخصيا خلف ذلك".

وأوضح كومان: "من الأفضل عدم الحديث عن الحكام، لأن الاتحاد الإسباني يضع أفضل الحكام في تلك المباريات".

وقال: "أتمنى أن يتخذ ماتيو لاهوز (حكم المباراة القادمة أمام أتلتيكو مدريد)، القرارات الصائبة، لكن لا يجب عليك أن تفكر بالحكام، يجب أن تفكر في نفسك وفي خطتك".

وأضاف: "أتمنى أن تكون قرارات تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) عادلة لنا ولأتلتيكو".

ويدخل برشلونة المباراة في ملعب "كامب نو" وهو يبتعد بفارق نقطتين خلف ضيفه أتلتيكو، في الوقت الذي يبتعد فيه ريال مدريد بنفس فارق النقاط خلف رجال المدرب دييجو سيميوني في سباق الفوز باللقب.

وقال كومان عن المباريات الأربع المتبقية للفريق في الدوري: "لم أغير رأيي أبدا، أنا أرى أننا إذا فزنا بكل المباريات المتبقية لنا سنكون أبطال الدوري".

وأوضح: "لا أعتقد أن تلك النتيجة ستكون حاسمة، لأنه سيكون هناك ثلاث مباريات، بالطبع سيكون ذلك هاما لكنه ليس حاسما".

وتابع: "كلاهما فريق جيد للغاية، ونحن ننافس أيضا فريقين أخرين (ريال مدريد وإشبيلية)".

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