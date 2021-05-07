محافظ قنا يفاجئ مستشفى الحميات ليلا للاطمئنان على مصابي كورونا

فاجأ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مستشفى الحميات بمدينة قنا، يرافقة الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة والسكان للوقوف على سير العمل بهذه المستشفي والاطمئنان على مدى جاهزيتها لإستقبال مرضي فيروس كرونا المستجد، ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضي.



وتفقد "الداودى" أقسام الاستقبال والعزل وعددًا من الأقسام الداخلية بمستشفي الحميات، واستمع المحافظ خلال جولته التفقدية لآراء المواطنين حول مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، كما اطمأن من مدير المستشفي على مخزون الأدوية والاكسجين والمستلزمات الطبية.



وأوضح محافظ قنا،أن قطاع الصحة يأتى على رأس أولويات المحافظة لما له من صلة مباشرة بحياة المواطنين،لافتًا إلى جهود المحافظة لتوفير احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوحدات الصحية.



وشدد المحافظ على ضروة التفانى والإخلاص فى العمل وأن يؤدى كل فرد فى المجتمع واجبه المنوط به، مع الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة، حتى تعبر مصر هذه المرحلة الحرجة، كما ناشد المحافظ جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التى أعلنها مجلس الوزراء لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والحرص علي ارتداء الكمامات، حفاظًا على سلامتهم الشخصية وسلامة المخالطين لهم.