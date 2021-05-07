أول تعليق من البرلمان على استثناء الغردقة من قرار الغلق

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تعليقًا على القرارات الوقائية الأخيرة: "نحن نمر بجائحة بسبب فيروس كورونا، والحكومة تحاول التعامل بحرص شديد مع أي نوع من أنواع زيادة الإصابات بدون تضرر".



وتابع "السجيني"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "الوقت طول وكله زهق، ولكن الحكومة تحاول تقليل التجمعات بتوازن حفاظًا على صحة المواطنين".



وعن قرار استثناء الغردقة من القرارات الأخيرة، قال: "لسه مجاليش القرار ده، ولكن مفترض أنه يكون هناك استثناء للأماكن السياحية لأن السائح يكون قد تلقى لقاح فيروس كورونا".



وأضاف أن المسألة ترتبط بالكثافة وتربط بتطعيم كورونا، ويجب على الجميع أن ينتبه لصحة المواطنين حتى لا تضر الحكومة لإجراءات أكثر حدة، مشددًا على ضرورة سعي الجميع للتطعيم ضد فيروس كورونا.

